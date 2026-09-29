Colau deixa el seu habitatge pel preu del lloguer i diu que comparteix pis

BARCELONA 29 set. (EUROPA PRESS) -
L'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha afirmat que ha hagut de deixar el pis on havia estat vivint 15 anys pel preu del lloguer i que ara comparteix pis amb un familiar.
"Al pis de lloguer hi vaig entrar amb la meva exparella, el pare dels meus fills, però quan ens vam separar fa 4 anys vaig passar a haver de pagar un lloguer amb un sol salari i el mercat sempre pensa quina és la màxima possibilitat de pagament que hi ha en la societat i dona per fet que visquin, com a mínim, 2 persones amb salari en un habitatge", ha explicat al programa 'Cafè d'idees' de Ràdio 4 i La 2Cat.
Ha recalcat que separar-se és un dels problemes de l'habitatge, "especialment les dones separades i si hi ha nens pel mig", i que el preu l'ha obligat a deixar el seu pis perquè li costava arribar a final de mes.