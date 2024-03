Colau defensa el 'no' als pressupostos de Collboni però no llança la tovallola

BARCELONA, 20 març (EUROPA PRESS) -

L'exalcaldessa de Barcelona i líder de BComú a l'Ajuntament, Ada Colau, ha defensat el 'no' del seu partit als pressupostos presentats per l'alcalde, Jaume Collboni (PSC), que veu com un "xec en blanc" si no acorden l'entrada dels Comuns al govern, però ha afirmat que no llancen la tovallola.

En una entrevista d'aquest dimecres a Ser Catalunya recollida per Europa Press, ha vinculat el seu rebuig amb que el PSC no hagi volgut negociar els comptes i a més pretengui revertir el model de ciutat defensat per BComú en els últims dos mandats.

"Com haig de donar-te jo un xec en blanc, votant-te uns pressupostos que no has negociat amb mi, quan tu estàs dient que vols fer coses que desmunten el model de ciutat que jo he estat impulsant en els últims vuit anys", ha sostingut Colau.

Les bases de BComú van decidir dimarts en una votació que el partit votarà 'no' als pressupostos si no pacten la seva entrada al govern socialista abans del ple de divendres, quan es votaran de manera definitiva els comptes.

Amb tot, Colau ha assegurat que els Comuns no abandonaran la negociació: "Qui estigui disposat a llançar la tovallola, que deixi la política. Algú que està en política sempre ha d'estar disposat a parlar, a negociar, a teixir acords, ara, l'any vinent i el següent".