Colau critica "pressions" d'elits perquè no hi hagi un govern del PSC i BComú a Barcelona

Retreu a Collboni que doni "missatges contradictoris" respecte a un acord amb els comuns

BARCELONA, 8 febr. (EUROPA PRESS) -

L'exalcaldessa de Barcelona i líder de BComú a l'Ajuntament, Ada Colau, ha apuntat a "pressions" d'elits per evitar que el PSC governi la capital catalana amb el seu partit, i ha demanat a l'actual alcalde, Jaume Collboni, avançar en les negociacions.

"D'una manera directa o indirecta, hi ha determinades pressions perquè nosaltres no puguem ser a un futur govern", ha defensat en una entrevista d'aquest dijous a La 2 i Ràdio 4 recollida per Europa Press.

Per això, ha exigit a Collboni "valorar si efectivament vol ser ben tractat per aquestes elits però no tenir una majoria suficient", i ha assegurat que no té cap dubte que aquestes elits preferirien un pacte PSC-Junts, en les seves paraules.

Així mateix, ha assenyalat que les dades delictives continuen preocupant la ciutadania, si bé "els mitjans que parlaven de Barcelona com la ciutat més insegura del món" ja no ho fan, cosa que veu com la prova que algunes elits s'alegren que BComú no sigui al govern de Barcelona, en les seves paraules.

Preguntat per les negociacions amb els socialistes, ha reiterat que Collboni li va assegurar que prioritzava un tripartit PSC-BComú-ERC tot i que encara no els han fet una proposta en ferm, i ha indicat que es veuran aquests dies i esperen avançar.

"MISSATGES CONTRADICTORIS"

Colau també ha retret a l'actual alcalde de Barcelona que enviï "missatges contradictoris" en la negociació per a un possible acord de govern amb els comuns.

I en preguntar-li per si ella pot ser el problema, ha opinat que seria tan "absurd" com si el president del Govern central, Pedro Sánchez, digués a la vicepresidenta segona i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, que ella és el problema, textualment.