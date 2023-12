Colau creu que Collboni "falla" als votants socialistes en plantejar-se un pacte amb Junts

Defensa quedar-se en l'oposició per mantenir el seu "llegat"



BARCELONA, 19 des. (EUROPA PRESS) -

La líder de BComú i exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha opinat aquest dimarts que l'actual alcalde, Jaume Collboni, "falla" als votants socialistes en plantejar-se un pacte amb Junts, amb qui està negociant.

En una entrevista de TV3 recollida per Europa Press, l'exalcaldessa ha lamentat que Collboni no hagi negociat amb els comuns, més enllà de les "reunions informals", i que no hagi respost a les propostes concretades presentades per BComú.

"Si aquestes converses existeixen amb Junts, ja li dic que amb nosaltres no existeixen. I, per tant, em sembla increïble. Però sí que és coherent també amb alguns gestos més simbòlics", ha afirmat.

Colau ha insistit a negociar per formar un govern entre el PSC, BComú i ERC, i ha dit que els republicans "no estan tancats" a entrar al govern.

Així i tot, ha afirmat que BComú està "molt decebuts perquè (Collboni) no ha fet res per teixir cap aliança d'esquerres, no ha fet absolutament res", i també ha lamentat que no impulsi polítiques per a la ciutat.

"COMPROMÍS" AMB BARCELONA

Colau ha assegurat que el seu "compromís és defensar el llegat" dels últims vuit anys com a alcaldessa i que les polítiques impulsades continuïn, per la qual cosa ha defensat quedar-se en l'oposició i haver rebutjat les propostes rebudes per ser ministra.

"Insisteixo: vaig començar un projecte aquí a la ciutat de Barcelona i el meu compromís és lluitar. Ho he fet des del govern, ara estic en l'oposició i intentaré pressionar des de l'oposició perquè el projecte que comencem continuï", ha dit.

RUPTURA PODEMOS-SUMAR

Sobre el fet que cinc diputats de Podemos hagin marxat del Grup Mixt del Congrés, Colau ha afirmat que l'entristeix perquè la ciutadania els va votar junts i, preguntada per si es pot qualificar de trànsfugues, ha respost que creu que "tècnicament" sí que es podria.

"També és veritat que tenen dret a fer-ho, vull dir, que ja està, no ens posem dramàtics", ha conclòs.