Colau sobre la Copa Amèrica: "Arribats en aquest punt crec que és millor reconèixer l'error"

BARCELONA, 26 set. (EUROPA PRESS) -

L'exalcaldessa de Barcelona i líder de BComú, Ada Colau, ha fet autocrítica sobre el fet que la capital catalana aculli la Copa Amèrica: "Arribats en aquest punt crec que és millor reconèixer l'error i explicar obertament la situació".

En una publicació d'aquest dijous a Instagram recollida per Europa Press, Colau ha reconegut, textualment, que el temps ha demostrat que es van equivocar en defensar que Barcelona acollís la competició i que "els límits no s'han respectat i l'impacte positiu (de la Copa Amèrica) no es veu per enlloc".

"El que es veu és apatia i molèsties per a la ciutadania, elitització de la ciutat, despeses disparades i fins i tot sospites de frau apuntades per diverses investigacions periodístiques", ha lamentat.

En aquest sentit, ha explicat que, durant el seu mandat, els Comuns "es van obrir a estudiar la proposta" que els va arribar de Barcelona Global i la Generalitat, i van dir que només acceptarien si l'esdeveniment tenia un retorn social, era obert a la ciutadania i l'aportació de l'Ajuntament no superava els 5 milions d'euros anuals, en les seves paraules.

Colau ha reconegut que haurien d'haver investigat més sobre els precedents de la Copa Amèrica, verificar els informes "del suposat" retorn positiu i especificar més les clàusules de l'acord.

Per aquest motiu, BComú va anunciar dimecres que en el ple de divendres presentarà una proposició per exigir al govern de Jaume Collboni una auditoria externa de la Copa Amèrica sobre els informes previs d'impacte, les despeses públiques i el retorn econòmic, i demanarà "descartar tornar a acollir la següent edició" de la competició.