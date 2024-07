Colau es compromet a viatjar a territori palestí si és "útil per defensar els drets humans"

BARCELONA, 9 jul. (EUROPA PRESS) -

L'exalcaldessa de Barcelona i líder de BComú, Ada Colau, s'ha compromès a viatjar a territoris palestins si la seva presència és "útil per defensar els drets humans", ha informat el grup municipal en un comunicat.

Ho ha dit aquest dimarts en la conferència 'Defender Palestina', organitzada per l'Ajuntament de Ramal·lah, amb la relatora especial de les Nacions Unides, Francesca Albanese; l'exvicepresidenta del Parlament Europeu, Luisa Morgatini, i l'exgovernador de la regió, Mahmoud Aloul, entre altres ponents.

Durant la seva intervenció per videoconferència, Colau ha dit, textualment, que la causa palestina és la de la humanitat: "Si permetem que Israel continuï violant la llei internacional, els drets humans i els acords de l'ONU, demà no hi haurà cap país segur al món".

Ha explicat que Barcelona va ser la primera ciutat i institució espanyola a suspendre relacions amb Israel i ha celebrat que els estudiants de les universitats barcelonines "han aconseguit que s'interrompin els acords amb empreses israelianes".

També ha recordat que aquest abril va participar en la Flotilla que, en les seves paraules, el Govern d'Israel va impedir, tot i que ha dit que no es rendiran.