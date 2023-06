Colau (BComú) advoca per compartir l'alcaldia de Barcelona amb Maragall i Collboni

Veu a Maragall i a Collboni disposats a parlar-ne



BARCELONA, 13 juny (EUROPA PRESS) -

L'alcaldessa en funcions de Barcelona i candidata de BComú, Ada Colau, ha advocat per compartir l'Alcaldia de la capital catalana amb el candidat d'ERC, Ernest Maragall, i el del PSC, Jaume Collboni, durant la legislatura vinent.

En una entrevista en La 2 i Ràdio 4 d'aquest dimarts recollida per Europa Press, ha defensat que Maragall ocupi el lideratge durant el primer any de mandat, ella ho faci el següent any i mig i Collboni finalitzi la legislatura al capdavant del consistori durant el mateix període de temps.

"És cert que no és habitual una alcaldia compartida, és cert que ara tenim un panorama polític més fragmentat", ha reflexionat, i ha recordat que durant aquests quatre anys les tres formacions han pactat els projectes de ciutat junts, en les seves paraules.

Ha dit que tant Maragall com Collboni s'han mostrat disposats a continuar parlant d'això després que Colau els hagi plantejat la seva proposta.

Ho veu una proposta realista i perfectament viable, i ha dit que compartir l'alcaldia és un "incentiu suficient perquè tots tenen un moment on pot imprimir la seva línia, el seu caràcter" i alhora implica corresponsabilizar-se de l'Executiu durant tot el mandat.

Així, Colau ha insistit en "un pacte de govern i no d'investidura" basat en un acord programàtic molt detallat, ja que al seu judici els tres partits tenen moltes coses en comú.