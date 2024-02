Colau assegura que Collboni li va traslladar aquest dijous que ERC veta un tripartit

BARCELONA, 9 febr. (EUROPA PRESS) -

La líder de BComú a l'Ajuntament de Barcelona, Ada Colau, ha explicat aquest divendres a la tarda en el ple de la seva formació que l'alcalde, Jaume Collboni, li va traslladar en una reunió aquest dijous que ERC veta un tripartit, informen fonts dels comuns a Europa Press.

Segons ha avançat Nació, l'exalcalde també ha dit durant la seva intervenció davant la militància que les negociacions entre el PSC i els republicans estan paralitzades.

BComú manté el seu interès a formar un govern tripartit de 24 regidors, com Colau li va traslladar a Collboni en la trobada que van mantenir el passat 20 de gener, i com ha avalat el ple de BComú aquest mateix divendres a la tarda.

En la trobada han participat 200 activistes i Colau els ha trasllat les converses dels últims mesos amb l'alcalde, davant les quals la formació "ha fet palesa la necessitat d'arribar a un acord ampli i de progrés", informa BComú en un comunicat.

Ha reivindicat que els comuns "sempre han estat propositius i que per això seguiran defensant un acord ampli d'esquerres", i ha criticat que no hi hagi avanços per a un acord de govern, pel qual Collboni situa com horitzó abans de la primavera.

Aquest dijous, el portaveu d'ERC a Barcelona, Jordi Castellana, va assegurar que la seva formació seguia en converses amb Collboni, en les quals es parlava del model i futur de ciutat, de la governabilitat i que aquestes no incloïen "altres actors".