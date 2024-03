Colau a Aragonès: "Podria haver trucat a Sánchez" perquè el PSC aixequés el veto del Hard Rock

Li respon que no la "responsabilitzi del seu fracàs" en els pressupostos i li demana que rectifiqui

L'exalcaldessa de Barcelona i líder de BComú a l'Ajuntament, Ada Colau, ha criticat el president de la Generalitat, Pere Aragonès, per culpar els Comuns del rebuig als comptes catalans: "Podria haver trucat al senyor Pedro Sánchez per demanar-li que el PSC deixés de posar el veto del Hard Rock".

Ho ha dit en una entrevista d'aquest divendres a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press sobre la trucada d'Aragonès a la líder de Sumar i vicepresidenta segona del Govern central, Yolanda Díaz, per abordar el possible suport dels Comuns als comptes, que posaven com a condició rebutjar el complex turístic Hard Rock.

"Potser forma part d'aquesta campanya electoral per després dir que havia trucat a Yolanda Díaz i que tot sigui culpa dels Comuns i de Sumar", ha assenyalat en referència a l'avançament de les eleccions catalanes anunciat pel president després de la caiguda dels pressupostos.

RESPON A ARAGONÈS

En preguntar-li per què dijous Aragonès afirmava que segurament Colau no havia ajudat a que els Comuns donessin suport als comptes, ha criticat el president per eludir les seves responsabilitats: "M'ha sorprès, m'ha decebut i, sobretot, m'ha semblat impropi del president de la Generalitat, un càrrec tan important en una situació tan complexa com l'actual".

"Ja em faltava això, que em culpessin de tot a Catalunya. Era una cosa que no pensava que veurien els meus ulls. Aleshores, li demanaria al senyor Aragonès que no em responsabilitzi del seu fracàs", ha resolt, i li ha demanat que rectifiqui.

ELS PGE

També ha defensat que "el responsable de convocar eleccions és el senyor Aragonès, igual que el responsable de no intentar que hi hagi pressupostos a Espanya és Pedro Sánchez", ha afegit sobre la decisió del Govern central de prorrogar els pressupostos generals de l'Estat (PGE) arran de l'avançament electoral català.

En aquest sentit, ha retret al president del Govern central que prengués la decisió de renunciar als PGE del 2024 "sense fer una reunió de la coalició", la qual cosa assegura que no entén ni ella ni el seu espai polític.