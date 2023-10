Colau anuncia que ha decidit no ser ministra malgrat la insistència del seu espai polític

Veu la "política de ministeris" molt de despatx i protocol·lària

BARCELONA, 26 (EUROPA PRESS)

L'exalcaldessa de Barcelona i líder de BComú a l'Ajuntament, Ada Colau, ha anunciat aquest dijous que ha decidit no ser ministra malgrat la insistència del seu espai polític.

"El meu espai polític m'ha demanat insistentment que em plantegés ser ministra, però ja he dit que no", ha dit en una entrevista a Rac 1 recollida per Europa Press, en la qual ha assegurat que ho rebutja per motius personals i polítics.

Ha assegurat que s'ho ha plantejat molt seriosament, cosa que no havia fet abans, perquè l'espai polític al qual pertany i amb el qual se sent "responsable i compromesa" li ho ha demanat, però després de donar-hi moltes voltes ho ha rebutjat, en les seves paraules.

MUNICIPALISTA CONVENÇUDA

Ha assegurat que la "política de ministeris", tot i que necessària, és la part de la política que menys l'anima en ser molt de despatx i protocol·lària, textualment, i que a més no creu que sigui on pot donar la millor versió de si mateixa.

"He fet política tota la meva vida des de l'institut, i seré sempre un animal polític i faré política. Ara mateix estic centrada en Barcelona i pas a pas", ha explicat Colau.

També ha sostingut que és una "municipalista convençuda", que vol ajudar a que hi hagi un pacte d'esquerres a Barcelona i que en no tenir tantes responsabilitats com quan era alcaldessa ha pogut experimentar una situació molt diferent.

VIURE LA MATERNITAT

En aquest sentit, a afirmat que si bé ha exercit de mare treballadora, no ho ha fet tant com li agradaria: "Vaig ser mare perquè ho vaig voler, i també vull viure la maternitat i la criança dels meus fills" de 12 i 6 anys, respectivament.