Colau afirma que Collboni ja ha "cedit a algunes pressions" de les elits de Barcelona

Els comuns no donaran suport als pressupostos de Barcelona sense un acord de govern



BARCELONA, 7 oct. (EUROPA PRESS) -

La regidora de BComú i exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha afirmat que l'alcalde, el socialista Jaume Collboni, ja ha "cedit a algunes de les pressions" de les elits de Barcelona, i ha posat com a exemples canviar un altre cop els carrils del carrer Pelai i qüestionar el carril bici de Via Augusta.

En una entrevista del diari 'Ara', recollida aquest dissabte per Europa Press, ha criticat que Collboni digui que vol un govern d'esquerres però faci actes "absolutament contradictoris a aquesta idea, com obrir la porta a desmuntar el 30% de reserves per a habitatge social".

En ser preguntada si no haurà pressupostos de Barcelona amb vots dels comuns sense un acord de governabilitat previ, ha respost que "així és", i ha afegit que no són ingenus.

"El que volem és un projecte de mandat que consolidi les polítiques transformadores. I això vol dir acordar els pressupostos anuals, però també el pla d'inversions per a tot el mandat, les ordenances", ha afegit.

EL SEU FUTUR A L'AJUNTAMENT

Preguntada per si pactar aquest govern serà l'última cosa que farà a l'Ajuntament, ha respost que es planteja que sigui així, però que no ho ha decidit.

"Hi ha molta gent que pot portar les regnes. No m'angoixa quin serà el meu paper. El que sí que m'amoïna és que aquest projecte de ciutat del segle XXI continuï avançant i no torni enrere com vol el senyor Trias", ha dit.