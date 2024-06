Colau adverteix que no donarà suport a un govern del PSC i ERC si és "dòcil amb les elits"

BARCELONA, 16 juny (EUROPA PRESS) -

L'exalcaldessa de Barcelona i líder de BComú, Ada Colau, ha advertit que la seva formació no donarà suport a un govern municipal del PSC i ERC si és "dòcil amb les elits conservadores" i ha criticat que l'actual alcalde, Jaume Collboni, ha deixat la ciutat, textualment, en mans de la inèrcia neoliberal.

"PSC i ERC són lliures d'optar per un govern en minoria i dòcil amb les elits conservadores de la ciutat. Però llavors no podran buscar el suport extern de BComú", ha deixat clar en un article publicat aquest diumenge a 'El País' i recollit per Europa Press.

Colau ha fet balanç del primer any d'alcaldia de Collboni i ha retret que els socialistes hagin reprès receptes del passat, després de rebutjar formar govern, segons ella, amb un ampli pacte d'esquerres: "Durant aquest any se n'han aclarit els motius: determinades elits de la ciutat han mostrat el seu suport al PSC i el seu alcalde, fent-li la vida fàcil".

A més, ha carregat contra els republicans i la seva "posició de clara subalternitat", davant el preacord d'ERC assolit amb el PSC per entrar al govern de Collboni.

En aquest sentit, ha lamentat que ERC descarti un pacte ampli amb Comuns, assumint carteres que "els portarien a moltes contradiccions, ja que el lideratge del marc estarà clarament en mans d'un PSC més a la dreta que Pedro Sánchez i del que havia representat Pasqual Maragall".