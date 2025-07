Ciutat Vella de Barcelona disposa del 19,5% de l'habitatge protegit de la ciutat

El 77% dels edificis del parc d'habitatge del districte es van construir abans del 1940

El districte barceloní de Ciutat Vella disposa del 19,5% de l'habitatge protegit, social i assequible de la ciutat, encara que concentra només el 6,8% de la població de la capital catalana.

De tot l'habitatge d'aquest tipus, 2.190 són llars assequibles amb preu regulat i 1.029 són llars socials amb suport municipal, informa l'Ajuntament de Barcelona aquest diumenge en un comunicat.

Ciutat Vella també compta amb el 12,45% del total d'habitatge incorporat al parc públic per la via d'adquirir-lo al mercat privat, arran de la poca disponibilitat per construir obra nova.

Quant a la reserva del 30% d'habitatge protegit, Ciutat Vella té onze habitatges amb aquest sistema, corresponent a una promoció de la ronda Sant Pau.

El 22% d'habitatges adjudicats per emergència social a Barcelona estan en aquest districte, i és un dels quals tenen més demanda d'assessorament i recursos d'habitatge, amb 23.856 atesos l'any passat a l'Oficina d'Habitatge, aproximadament el 13% del total de Barcelona.

EDIFICIS ANTICS I SENSE ACCESSIBILITAT

El 70% d'edificis del parc d'habitatge de Ciutat Vella no té ascensor i més del 86% no és accessible en cadira de rodes, encara que només es van tramitar el 2024 ajuts a l'accessibilitat per a setze habitatges del districte.

Quant a l'antiguitat del parc d'habitatge, un 77% són edificis construïts abans del 1940 (enfront del 24% del global de la ciutat), el 12% d'edificis daten del 1941 al 1980, i només un 10% s'han construït des del 1981.