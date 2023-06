Cid (comuns) proposa Gallego per presidir el Parlament i obrir una "nova etapa"

BARCELONA, 1 juny (EUROPA PRESS) -

El portaveu d'En Comú Podem al Parlament, David Cid, ha demanat obrir una "nova etapa" a la Càmera i proposa que el seu diputat Joan Carles Gallego sigui candidat a presidir-la, després que la Taula hagi retirat l'escó a la presidenta suspesa, Laura Borràs (Junts).

Ho ha dit en roda de premsa després que la Taula hagi decidit --amb els vots a favor de PSC, ERC i CUP i el vot en contra de Junts-- retirar l'escó a Borràs en compliment de l'ordre de la Junta Electoral Central (JEC) després de la seva condemna per prevaricació i falsedat documental.

La mateixa Taula ha convocat un ple per al divendres 9 de juny per triar relleu a la Presidència, i Cid s'ha dirigit a PSC, ERC i CUP per fer possible "una majoria progressista i de consens i no lliurar a Junts la Presidència de forma gratuïta".