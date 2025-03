La Ciba de Santa Coloma (Barcelona) atén 3.700 dones per violència de gènere en cinc anys

Parlon i González celebren que aquest centre de recursos per a dones sigui "referent"

BARCELONA, 8 març (EUROPA PRESS) -

El centre de recursos per a dones de la Ciba de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) ha atès 3.700 dones afectades per violència masclista en els seus primers cinc anys en funcionament, que va commemorar aquest dimarts, i el 2024 va atendre 786 dones, segons les dades facilitades pel consistori.

En aquesta primera etapa, l'equipament ha acollit 190 dones i menors en casos d'urgència per situacions de violència masclista, 39 d'elles aquest 2024, gràcies als vuit apartaments dels quals disposa i que suposen un model "absolutament innovador" en aquest àmbit.

Ho ha explicat la directora de Polítiques d'Igualtat de Santa Coloma i directora de la Ciba, Maribel Cárdenas, en una entrevista d'Europa Press, en què ha dit que veu en aquest espai residencial una part essencial del "model holístic" que plasma el centre i que permet a les dones ateses completar la seva incorporació a la societat després de situacions com una agressió sexual.

"Si tenen fills, s'han de poder reflectir en les seves mares i veure que són poderoses i que són capaces", sosté Cárdenas, que veu aquí un dels avantatges enfront del model practicat anteriorment en aquest tipus d'equipaments, més ocults i en els quals les dones no poden decidir sobre el que faran, en alguns casos ni tan sols el que menjaran, textualment.

Amb aquest tipus de centre, pioner a nivell estatal i internacional, Cárdenas defensa que s'aconsegueix trencar la segmentació dels serveis d'atenció a les dones que moltes vegades presenta l'administració, posant les coses més fàcils a les usuàries: "Hi ha gent que ha vingut aquí trencada, però trencada trencada, i que a part de tenir l'atenció i l'acompanyament de les professionals, se li ha donat un altre lloc al món".

INICIS

Tirant la mirada enrere, Cárdenas recorda la gestació del projecte que, assegura, va sorgir d'una voluntat política clara, d'una aposta i d'una proposta de l'exalcaldesa Núria Parlon, actual consellera d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat, per impulsar "no només un equipament, sinó també un nou model d'implementar polítiques d'igualtat".

Tornant al present, la directora de la Ciba explica que pràcticament no hi ha hagut canvis respecte als objectius traçats de cara a la seva inauguració: "Aquestes línies estratègiques, aquestes guies que té la Ciba, aquests fars violetes, són els que ens han guiat aquests cinc anys".

PARLON I GONZÁLEZ

En unes declaracions a Europa Press, Parlon celebra que després de la incertesa que presentava entre la ciutadania en vigílies de la seva construcció, la Ciba s'ha convertit en un projecte "referent i innovador a nivell de Catalunya per la seva mirada integral" de les polítiques de gènere.

"Quan tens una convicció, has d'apostar i córrer certs riscos polítics", sosté la consellera, que es mostra satisfeta que l'equipament sigui actualment un projecte que la ciutadania s'ha fet seu, en les seves paraules.

Per la seva banda, l'actual alcaldessa de la ciutat, Mireia González, afirma que el centre és un "símbol" de com les polítiques públiques, a través de la innovació, poden resoldre millor els problemes de la societat, textualment.

Així mateix, celebra el triomf de tots els projectes que s'han dut a terme, en els quals veu una evolució exponencial i amb els quals s'han engegat una sèrie de línies de treball en l'àmbit de la igualtat que es compromet a "consolidar" els pròxims anys.

OBJECTIUS

Respecte als objectius de la Ciba, la directora destaca el paper d'eix central de la Xarxa Violeta de Santa Coloma, la iniciativa d'espais segurs contra la violència masclista a la ciutat, que va ser premiada pel Ministeri d'Igualtat, així com la seva voluntat de "hub" metropolità en aquest àmbit i el seu objectiu per promoure l'ocupació de les dones.

En aquest sentit, Cárdenas ressalta les formacions en àmbits d'alta demanda com el digital, en col·laboració amb empreses com Amazon o Google, o els oficis --tèxtil, carnisseria, fleca i peixateria--, amb la finalitat que les usuàries puguin "reprendre les regnes de la seva vida", amb el suport d'un servei de cangur per a les mares amb fills al seu càrrec.

D'altra banda, la tinent d'alcaldessa de Serveis Interns, Polítiques de Participació, Igualtat i Comerç, Cristina Vargas, defensa el valor de la Ciba com a focus de participació ciutadana mitjançant actes, formacions i tallers oberts a la ciutadania, així com el seu centre de documentació emergent per "potenciar la visibilitat de les dones".

FUTUR

Una vegada complerts els seus primers cinc anys, González assenyala que el futur de la Ciba passa per tres objectius: el primer, potenciar els diferents programes d'ocupació i formació perquè les dones puguin desplegar "el seu projecte de vida".

D'altra banda, continuar promovent polítiques públiques que "posin les cures al centre" perquè les dones puguin ser cada vegada més independents i, finalment, continuar treballant perquè el centre "continuï sent un espai de referència" per a les dones, no només a Santa Coloma de Gramenet, sinó a tota l'àrea de Barcelona.