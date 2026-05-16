CGT estén la convocatòria de vaga de treballadors de biblioteques a tota Catalunya

BARCELONA 16 maig (EUROPA PRESS) -
CGT ha acordat estendre a tota Catalunya la vaga convocada a la Xarxa de Biblioteques de Barcelona, després d'una assemblea del sindicat amb més de 100 treballadors de diversos municipis, informa en un comunicat aquest dissabte.
Fins ara la convocatòria afectava els dissabtes al personal de Biblioteques de Barcelona però ara s'ampliarà als divendres i dissabtes per a tot el personal de biblioteques públiques de Catalunya.
Segons CGT, els participants en l'assemblea han exposat "les condicions de precarietat que afecten al sector" i s'ha acordat per unanimitat estendre la vaga a tot el territori i tots els tipus de personal.
També han informat que 37 de les 40 biblioteques de Barcelona han tancat aquest dissabte, en la quarta jornada de vaga convocada.
El comitè d'empresa de Biblioteques de Barcelona, format per CGT i la Intersindical, lamenta que, després de 8 taules de negociació, el consistori "manté intacta la seva proposta d'adhesió al nou conveni".