CGT desconvoca la vaga de socorristes a Barcelona després de 27 dies de protesta

BARCELONA 27 ago. (EUROPA PRESS) -
CGT ha anunciat aquest dimecres en un comunicat la desconvocatòria de la vaga de socorristes a Barcelona després de 27 dies de protesta i "amb un seguiment del 100%" per part de la plantilla.
El sindicat ha explicat que l'acord amb l'Ajuntament se signarà aquest dijous a les 13 hores en la Conselleria de Treball de la Generalitat i ha destacat que "quan hi ha voluntat i es garanteix un espai de diàleg, l'entesa és possible".
Segons CGT, el pacte contempla ampliar la cobertura en temporada baixa amb 26 dies de treball més i tres reforços des de l'inici de la temporada, així com 21 dies addicionals en temporada alta.
L'acord també inclou obrir totes les torres de vigilància des del tercer cap de setmana de maig, garantir la participació en la reforma dels locals de salvament i fiscalitzar les accions de l'empresa gestora.
"La fermesa i la solidaritat de la plantilla han transformat una proposta inicial insuficient en un acord que reconeix la importància del nostre ofici", ha conclòs CGT, que ha assegurat que seguirà defensant un servei de socorrisme excel·lent a la ciutat.