La CGT convoca una vaga parcial a l'Ajuntament de Barcelona per una negociació "insuficient"

BARCELONA 22 oct. (EUROPA PRESS) -
La CGT ha convocat diverses jornades de vaga parcial a l'Ajuntament de Barcelona davant la negociació "absolutament insuficient" del nou conveni laboral del personal municipal que prepara el govern de l'alcalde Jaume Collboni.
El sindicat ho ha explicat en un comunicat aquest dimecres, en el qual detalla que la decisió s'ha pres en una assemblea celebrada aquest matí amb la participació de més de 300 treballadors i que les vagues seran el 4 (de 9 a 12 hores) i 6 de novembre (d'11 a 14 hores).
Segons l'organització, les propostes de l'Ajuntament són "clarament insuficients", ja que la reducció de la jornada laboral a 35 hores setmanals es planteja sense un increment pressupostari i es podria traduir en un empitjorament del servei públic.
La CGT alerta a més que la mesura pot generar desigualtat entre els treballadors que redueixin la jornada i els que no, mentre que es manté una "congelació salarial" generalitzada excepte per als comandaments i càrrecs directius, que rebran un complement de productivitat del 5%.
L'assemblea també ha acordat participar en la concentració de protesta celebrada aquest dimecres a la plaça Sant Jaume i expressar el seu malestar per "la manera en què els sindicats majoritaris estan conduint la negociació" del nou conveni.