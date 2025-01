Cerdán (PSOE) i Turull (Junts) busquen "reconduir" les relacions en una trobada a Madrid

BARCELONA 31 gen. (EUROPA PRESS) -

El secretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, i el secretari general de Junts, Jordi Turull, s'han reunit aquest divendres a Madrid per intentar "reconduir" les relacions entre ambdues formacions, segons han explicat fonts properes a Europa Press.

Així ho ha avançat 'La Vanguardia', que recorda que la trobada té lloc després de l'acord aconseguit aquesta setmana entre els socialistes i els de Carles Puigdemont per aprovar part de la llei òmnibus, en concret les mesures socials.

Segons les fonts consultades, la reunió no era per tractar temes concrets però sí "per reconduir el fet que 'així no es pot seguir".