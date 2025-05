Un centenar de persones es concentren al Park Güell de Barcelona contra la seva privatització

BARCELONA 18 maig (EUROPA PRESS) -

Un centenar de persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat aquest diumenge cap a les 11 hores al Park Güell de Barcelona contra la massificació turística, la privatització d'aquest entorn i per reclamar l'accés sense restriccions per al veïnat.

La plataforma 'Recuperem el Park Güell' ha organitzat la concentració i la seva membre Marta Molas ha demanat posar límits al turisme, en unes declaracions als mitjans: "Estem fartes del turisme que pateix aquesta ciutat i especialment en un lloc tan emblemàtic com aquest".

"Les veïnes hem perdut l'espai, aquest ja no és el punt obert de Gràcia, és un espai venut completament al turisme", ha afegit.

A més, Molas ha criticat el Govern per la privatització del parc i per la gestió de la mobilitat pública per, ha dit, l'arribada de turistes a través dels busos de la ciutat: "Es nota que treballa per al turisme i no per a les veïnes".

Aquest dilluns està convocada una reunió del Grup d'Impuls i Seguiment del Pla Estratègic i la Mesura de Govern del Park Güell, en què participaran les entitats organitzadores, associacions veïnals i diverses àrees de l'Ajuntament, entre d'altres, informen fonts de l'Ajuntament de Barcelona.