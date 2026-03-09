Centelles (Barcelona) inaugura la Casa Pujol després de la seva rehabilitació com a equipament municipal

BARCELONA 9 març (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Centelles ha inaugurat aquest diumenge l'edifici modernista de la Casa Pujol després de la seva rehabilitació com a equipament municipal, un cop adquirit el 2020 per 200.000 euros gràcies a un ajut de la Diputació de Barcelona, que també es va fer càrrec dels 1,15 milions que han suposat les obres.
El nou edifici compta amb una zona enjardinada, una primera planta amb una sala polivalent, batejada amb el nom de l'arpista Clotilde Cerdà, i una planta baixa amb diverses sales per a l'ús de les entitats, connectada amb el teatre Casal Francesc Macià, indica la Diputació en un comunicat aquest dilluns.
En la inauguració, l'alcalde del municipi, Josep Paré, ha destacat la col·laboració de l'ens provincial en el projecte, i la diputada de Sostenibilitat Social, Alba Barnusell, ha celebrat que l'edifici "permet un gran equipament cultural i cívic per a Centelles al servei del poble".