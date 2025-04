Cedeixen 10 autobusos de TMB en desús per a funcions humanitàries a Khàrkiv (Ucraïna)

Collboni destaca l'"orgull" de cedir-los per a funcions socials i humanitàries

La ONG Conductors Solidaris de Catalunya ha traslladat 10 autobusos en desús de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) a la ciutat ucraïnesa de Khàrkiv perquè facin funcions socials i humanitàries, informa TMB aquest dijous en un comunicat.

La iniciativa forma part de la cessió gratuïta i il·limitada de vehicles que ja no circulen a Barcelona i la seva àrea metropolitana a entitats que donen suport a projectes humanitaris, com el Convent de Santa Clara de Barcelona, que ha decidit traslladar-los a Ucraïna.

Són vehicles de 12 metres amb capacitat per a 80 persones i que s'utilitzaran per a la mobilitat de les víctimes del conflicte, el transport de nens i joves a escoles, per traslladar ferits o desplaçar persones de zones atacades.

LAIA BONET

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha destacat l'"orgull" que representa per a Barcelona cedir els vehicles perquè facin funcions socials i humanitàries en països i llocs que ho necessiten, en paraules seves.

La primera tinent d'alcaldia i presidenta de TMB, Laia Bonet, ha destacat el caràcter solidari de l'empresa: "No només garanteix el dret a la mobilitat a Barcelona, sinó que col·labora també amb projectes humanitaris, socials i culturals".