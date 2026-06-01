El CDRA vol consolidar Barcelona com un "hub intercontinental" amb el focus a Àsia i Amèrica

BARCELONA 1 juny (EUROPA PRESS) -
El Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries de Barcelona (CDRA) pretén consolidar la capital catalana com un "hub intercontinental" amb més companyies i destinacions estratègiques per al territori, especialment enfocat en mercats com Àsia-Pacífic, Xina, Japó, Índia, Amèrica del Nord i Llatinoamèrica.
Ho han constatat aquest dilluns en una roda de premsa la tinent d'alcalde de Promoció Econòmica de Barcelona, Raquel Gil; la directora de l'Aeroport, Eva Valenzuela; el tercer vicepresident de la Cambra de Barcelona i membre del consell de Fira de Barcelona, Miquel Martí, i el secretari de Mobilitat de la Generalitat i president de CDRA, Manel Nadal.
Entre les rutes prioritàries no servides per al 2030, destaquen destinacions com Tòquio, Delhi, Bangkok, Houston, Orlando, Manila, Lima o Lahore, tenint en compte la combinació entre la demanda, l'interès estratègic i l'oportunitat de desenvolupament, juntament amb 79 destinacions més amb interès elevat.