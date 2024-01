La Cavalcada de Reyes de Barcelona estrenarà carrosses per a Gaspar i Baltasar

Homenatjarà la Copa Amèrica i comptarà amb música del Conservatori del Liceu



La Cavalcada de Reis de Barcelona tindrà dues noves carrosses, una per a Gaspar i una per a Baltasar, i, amb motiu de la celebració de la Copa Amèrica aquest 2024, es donarà protagonisme al mar i els reis arribaran, com ja és tradició, a bord del pailebot 'Santa Eulàlia'.

En una roda de premsa aquest dimecres amb la directora artística de la cavalcada, Barbarana Pons, i el patge Gregori; el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, Xavier Marcé, ha detallat que costarà un total de 950.000 euros i que es repartiran prop de cinc tones de caramels.

Entre ballarins, actors i voluntaris, es mobilitzaran 1.207 persones en "l'espectacle de carrer més gran de Barcelona i, amb tota seguretat, de Catalunya", ha sostingut Marcé.

NOVETATS

El regidor ha detallat que la Copa Amèrica els ha portat a "pensar algun element que li fes homenatge" i que, per això, de les 12 a les 13 hores, hi haurà 120 patges recollint cartes a l'Espigó del Gas.

Pons ha explicat que aquesta activitat, amb ball i pirotècnia, tindrà com a escenari "les platges tan boniques" de Barcelona perquè els nens lliurin directament les seves cartes als patges perquè aquests les portin al pailebot.

Unes altres de les novetats de la cavalcada d'aquest any són la música de l'espectacle, creada per Alejandro Vivier i Esteban Tamashiro i el Conservatori del Liceu, i el vestuari d'alguns patges i acompanyants de les carrosses, especialment el de la patgessa Estel, fet per Raquel Bonillo.

CARROSSES

L'escenògraf, il·luminador i músic Marc Salicrú ha estat l'encarregat de donar forma a la nova carrossa per al rei Gaspar, que estarà inspirada a l'origen màgic i els misteriosos paisatges dels quals procedeix; Gaspar tindrà vestuari nou, també de Bonillo.

El rei Baltasar també estrenarà vehicle dissenyat per José Menchero en col·laboració amb l'artista senegalès Michel Doudou, i inspirat pels paisatges africans i un vestuari que "és ballat, són dunes que ballen", ha detallat Pons sobre els abillaments de Bonillo que portaran els membres d'aquesta carrossa.

ARRIBADA I PLUGES

Melchor, Gaspar i Baltasar tocaran terra barcelonina a les 16.30 hores al Portal de la Pau i a les 18.00 hores començarà la ruta en l'avinguda de Marquès de l'Argentera --que seguirà el mateix recorregut de l'any passat "perquè funciona"-- amb una nova il·luminació, coreografies inclusives i llengua de signes, fins a arribar a la Font Màgica de Montjuïc passades les 21 hores.

L'itinerari recorrerà el passeig de Colom, seguirà per l'avinguda del Paral·lel i pujarà per la ronda de Sant Pau i el carrer d'Urgell, girarà pel carrer Sepúlveda fins a arribar a l'avinguda de la Reina Maria Cristina i finalitzarà a la Font Màgica.

Marcé ha dit que hi ha pronòstic de pluja pel 5 de gener, però assegura que preveuen que si plou sigui al matí i, en tot cas, no impedeixi la cavalcada, que estarà preparada: "Si no hi ha el diluvi universal, es podrà fer".