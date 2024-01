La cavalcada de Barcelona rebrà als Reis Mags aquest divendres amb noves carrosses i personatges

Arribaran per mar a les 16.30 hores i la rúa començarà a les 18 a avinguda Marquès de l'Argentera



BARCELONA, 5 gen. (EUROPA PRESS) -

La cavalcada de Barcelona rebrà als Reis Mags aquest divendres amb noves carrosses per a Gaspar i Baltasar i incorporarà un espectacle amb dos personatges de més de tres metres.

Melcior, Gaspar i Baltasar arribaran a la capital catalana a les 16.30 hores per mar, a bord del vaixell 'Santa Eulàlia', i l'alcalde, Jaume Collboni, els rebrà a la plaça del Portal de la Pau per fer-los entrega de les claus de la ciutat.

No obstant això, entre les 12 i les 13 hores d'aquest divendres ja es podrà veure l'embarcació real navegant pel litoral barceloní acompanyada per vaixells de la Copa Amèrica --davant de les platges del Somorrostro i la Barceloneta-- mentre 120 patges recullen cartes en el Espigó del Gas.

La cavalcada arrencarà a les 18 hores a l'avinguda del Marquès de l'Argentera amb el passeig de la Circumval·lació i mantindrà el mateix recorregut que l'any passat, per la qual cosa no passarà per la Via Laietana per esquivar les obres de reforma d'aquest carrer.

La rúa recorrerà el passeig de Colom, seguirà per l'avinguda del Paral·lel i pujarà per la ronda de Sant Pau i el carrer d'Urgell, girarà pel carrer Sepúlveda fins a arribar a l'avinguda de la Reina Maria Cristina i finalitzarà sobre les 21 hores a la Font Màgica de Montjuïc.

EL PATGE ESTEL

La cavalcada l'obrirà la companyia Brincadeira amb els seus instruments de percussió i il·luminació led sincronitzada amb la música en directe.

A continuació, els seguirà el patge Estel, que estrena nou vestuari i tindrà una carrossa renovada, que comptarà amb noves plataformes, simulant un estel infinit que il·lumina el camí dels Reis Mags.

A més, el patge Estel comptarà per primera vegada en el seu sèquit amb dos personatges de més de tres metres d'altura i que formen part de l'espectacle 'Luminolife'.

L'escenògraf, iluminador i músic Marc Salicrú ha estat l'encarregat de dissenyar la nova carrossa del rei Gaspar, que estarà inspirada a l'origen màgic i els misteriosos paisatges dels quals procedeix; Gaspar tindrà vestuari nou, dissenyat per Raquel Bonillo.

El rei Baltasar també estrenarà vehicle dissenyat per José Menchero en col·laboració amb l'artista senegalès Michel Doudou, i inspirat pels paisatges africans i un vestuari que "és ballat, són dunes que ballen", ha detallat Pons sobre els abillaments de Bonillo que portaran els membres d'aquesta carrossa.

CINC TONES DE CARAMELS

La cavalcada mobilitzarà 1.207 persones entre ballarins, actors i voluntaris i comptarà amb noves músiques d'Alejandro Vivier, Esteban Tamashiro i el Conservatori del Liceu, vestits dissenyats per Raquel Bonillo, i coreografies inclusives i llengua de signes.

Al llarg de la cavalcada, que suma per primera vegada un vehicle del parc d'atraccions Tibidabo de Barcelona amb les seves mascotes, s'estima que es repartiran cinc tones de caramels i costarà 950.000 euros.

Es podrà seguir a través de les tres televisions públiques, TVE, Tv3 i Betevé, que faran una programació especial sobre l'arribada dels Reis d'Orient a la capital catalana.