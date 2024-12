La Cavalcada de Barcelona comptarà amb tres espais reservats per a persones amb discapacitat

BARCELONA 23 des. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona, a través de l'Institut Municipal de Cultura (Icub), tornarà a establir tres zones delimitades per una tanca baixa i senyalitzades com a espais reservats per a persones amb discapacitat en la Cavalcada dels Reis Mags, que comptaran amb un espai més ampli i la instal·lació de tarimes, així com l'increment de controladors, que vigilaran que els nens puguin veure.

Se situaran al Pla de Palau, en el gir de la Carbonera (plaça Drassanes) i a plaça Espanya (gir amb l'Avinguda Reina Maria Cristina), informa el Síndic de Barcelona en un comunicat aquest dilluns.

A més, l'Icub tornarà a posar-se en contacte amb la Cambra de Comerç perquè cedeixi la terrassa de l'edifici de la Llotja de Mar, situat al passeig Isabel II, i s'habiliti per a nens amb el trastorn de l'espectre autista (TEA).

Així mateix, hi haurà una campanya i crides a la ciutadania, així com una major presència de controladors, amb l'objectiu d'evitar que algunes persones adultes dificultin la seva visió als usuaris d'aquests espais reservats.

És per aquest motiu que, malgrat valorar positivament les accions que l'Icub desenvolupa per a garantir el dret a la cultura i a l'oci de les persones amb discapacitat, des del Síndic sol·liciten que se segueixin impulsant millores i iniciatives en aquest sentit.