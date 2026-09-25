Cau la proposta d'ordenances fiscals de Collboni tot i la taxa als creueristes d'escala

BARCELONA, 25 (EUROPA PRESS)
El ple de l'Ajuntament de Barcelona ha rebutjat aquest divendres la proposta d'ordenances fiscals 2027 del govern de l'alcalde, Jaume Collboni, que preveia una pujada de l'IBI dels hotels d'un 1,17% a un 1,3%, el màxim legal, si bé s'ha aprovat l'increment de la taxa turística als creueristes d'escala i congelar la dels albergs juvenils.
Els recàrrecs s'han aprovat amb el suport de Junts i ERC i els vots en contra de BComú, el PP i Vox, mentre que la proposta d'ordenances fiscals tan sols ha comptat amb el suport dels republicans.
D'aquesta manera, la pujada als creueristes queda aprovada provisionalment i s'obre el període de 30 dies d'exposició pública i serà aprovada definitivament si no rep al·legacions.
En concret, la mesura proposa apujar la taxa de manera progressiva i passar dels 5 euros d'impost turístic que hi ha actualment a 12 l'any vinent, a 16 el 2028, a 20 el 2029 i a 24 el 2030, els quals acabarien sent 30 euros en afegir l'impost turístic de la Generalitat.
Quant a la nova regulació de l'IBI dels hotels, seran els grups municipals els que hauran de decidir si tornen a portar la proposta a la Comissió d'Economia i Hisenda perquè tiri endavant, mentre que la congelació fiscal dels albergs ha quedat aprovada definitivament.
GRUPS
El tinent d'alcalde d'Economia, Jordi Valls, ha retret als Comuns que només siguin capaços de pactar amb ells mateixos: "Si reiteren la seva posició negativa, avui vostès fan un favor a aquells dels que constantment parlen, els lobbies turístics".
El regidor de Junts, Arnau Vives, ha justificat el seu suport als recàrrecs en el fet que no tots els turistes aporten el mateix: "No som els del 'tourist go home', no som turismefòbics", ha afirmat, després de lamentar que els bons números de la ciutat no es tradueixin en menys pressió fiscal per als barcelonins.
Per la seva banda, la líder de BComú, Gemma Tarafa, ha acusat el govern de Collboni de desaprofitar una "oportunitat d'or" per fer front a l'activitat dels creueristes d'escala i ha avisat que abaixar el recàrrec als albergs vol dir rebaixar l'impost de 10.000 places hoteleres.
El portaveu republicà, Jordi Castellana, ha assegurat que la seva formació defensa "d'una manera molt tranquil·la i conscient" els tres expedients, ja que serviran per avançar cap a una recaptació turística més justa que serveixi per millorar la vida dels barcelonins.
Del PP, el regidor Víctor Martí ha dit que l'executiu "quan té marge per reduir la càrrega impositiva, no ho fa mai, i quan pot augmentar un impost, l'augmenten fins al màxim legal permès", segons ell, tractant el turisme com un problema quan és un motor econòmic per a la ciutat.
Finalment, el president de Vox, Gonzalo de Oro, ha lamentat la política fiscal "insaciable" del PSC, ERC i BComú, que ha qualificat de tripartit 'antitot', i ha assenyalat que malgrat les pujades d'impostos no es veu mai un efecte positiu als carrers de la ciutat.