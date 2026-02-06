La catedral de Barcelona canvia el disseny dels goigs per a les festes de Santa Eulàlia

BARCELONA 6 febr. (EUROPA PRESS) -
La catedral de Barcelona, amb motiu de les festes de Santa Eulàlia, copatrona de la ciutat, ha presentat un nou disseny dels goigs de l'església que han anat a càrrec de l'artista visual i poeta catalana, Goretti Pomé.
En un comunicat aquest divendres, la catedral ha explicat que la nova proposta ofereix un disseny "innovador i contemporani amb la intenció d'acostar la tradició a la ciutadania".
Els goigs de Santa Eulàlia tenen l'origen el 1589 i són considerats "els més antics del món dedicats a una santa", i l'última edició publicada va ser el 2016.
És per això que el nou encàrrec aposta per una "imatge simbòlica i contemporània que, per primer cop, no parteix del gravat figuratiu tradicional de la Santa".
El responsable de Patrimoni de la catedral, el canonge Robert Baró, ha subratllat que el nou model "ofereix una visió renovada per mantenir aquesta tradició viva".