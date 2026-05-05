Catalunya participarà en la planificació de l'Any Sant Jacobeu 2027

BARCELONA 5 maig (EUROPA PRESS) -
La Generalitat s'ha adherit al conveni que crearà la Comissió Interadministrativa de l'Any Sant Jacobeu 2027, juntament amb l'Estat i 8 comunitats autònomes més per on transcorren rutes del Camí de Sant Jaume.
Segons informa en el document d'acords de govern, després del Consell Executiu d'aquest dimarts, l'Any Sant Jacobeu se celebra quan la festivitat de Sant Jaume, el 25 de juliol, cau en diumenge: el pròxim serà el 2027, i es preveu una "gran arribada" de pelegrins per totes les rutes jacobees que travessen el territori català.
El conveni és amb el Ministeri de Cultura i el d'Hisenda i les autonomies del País Basc, Galícia, Astúries, Cantàbria, La Rioja, Aragó, Navarra i Castella i Lleó; i la comissió concretarà els plans i programes d'activitats vinculats a la celebració i certificarà si les despeses "s'ajusten als objectius".