Castellana (ERC) creu que l'Ajuntament ha de recórrer contra la sentència que anul·la la 'taxa Amazon'

BARCELONA, 23 jul. (EUROPA PRESS) -

El portaveu d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Castellana, considera que el consistori ha de recórrer contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que declara nul·la la 'taxa Amazon'.

"Com diu el vot particular: l'ús hiperintensiu de l'espai públic de les grans operadores de comerç electrònic s'ha de gravar", afirma en un missatge a X recollit per Europa Press aquest dimarts.

Per això, afegeix que les ciutats han d'exigir "més competències per regular i fer tributar aquestes activitats".