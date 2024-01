Castellana (ERC) afirma que hi ha "un avanç important" en les converses Collboni-Trias

BARCELONA, 14 gen. (EUROPA PRESS) -

El portaveu d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Castellana, ha afirmat aquest diumenge que existeix "un avanç important" en les converses entre l'alcalde Jaume Collboni i Junts, la formació que lidera Xavier Trias.

"Sembla que el Partit Socialista està més obert a mirar cap al costat més conservador d'aquesta ciutat en lloc de progressar", ha declarat als periodistes abans de la cavalcada dels Tres Tombs de Sant Andreu.

Castellana ha dit que les formacions liderades per Xavier Trias i per Ada Colau (BComú) estan actuant "a la desesperada" per formar part del govern municipal.

Ha considerat que tots dos partits tenen més interès "d'exclusió de l'altre que de construir model de ciutat".

El portaveu ha defensat que ERC no descarta "ser protagonistes des d'on sigui" i ha assegurat que estan oberts a dialogar amb totes les formacions amb l'objectiu de parlar del model de ciutat.