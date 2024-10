Castellana (CESB) afirma que Barcelona "cada vegada més" necessita a treballadors de fora de la ciutat

BARCELONA 14 oct. (EUROPA PRESS) -

El president del Consell Econòmic i Social de Barcelona (CESB), Francesc Castellana, ha afirmat que la capital catalana "cada vegada més" necessita a treballadors de fora de la ciutat.

Segons ha explicat en una entrevista d'aquest dilluns a 'El Periódico de Catalunya' recollida per Europa Press, d'1,2 milions de persones que treballen a Barcelona, 700.000 són de fora de la ciutat, la qual cosa situa les xifres d'autosuficiència en un 48%.

Ha indicat que mentre que "la ciutat està perdent autosuficiència, l'autocontenció es manté, amb certa tendència a la baixa": segons les seves dades, en aquests moments hi ha uns 800.000 treballadors residents a la capital catalana i uns 550.000 treballen en ella, prop d'un 70%, si bé el 2021 hi havia un 78% d'autocontenció.

D'aquesta manera, ha sostingut que Barcelona depèn cada vegada més de la gent de fora de la ciutat com, al seu judici, passa amb la immigració, i ha defensat: "La població que ve ho fa per treballar, no per viure, perquè aquí la vida és més cara que als seus països".

Ha apuntat que gran part dels migrants que han vingut a Barcelona són "gent formada de països amb una inestabilitat elevada", procedents de Colòmbia, Argentina o Veneçuela, entre altres, mentre que els fills dels barcelonins marxen de forma important a la resta d'Europa, en les seves paraules.