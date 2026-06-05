El castell de Montjuïc de Barcelona acull 2 exposicions que reivindiquen la memòria democràtica

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
BARCELONA 5 juny (EUROPA PRESS) -
El castell de Montjuïc de Barcelona ha inaugurat aquest divendres dues exposicions que reivindiquen la memòria històrica: 'Viure, conviure i sobreviure: Brigades Internacionals i multilingüisme' i 'La Seat: Fàbrica de Transformacions'.
L'Ajuntament de Barcelona ha explicat en un comunicat que les dues mostres "amplien el relat històric i social que el castell ofereix al públic i reforcen la seva funció com a espai de memòria col·lectiva".
La primera exposició és el resultat de la investigació dels historiadors Ramon Naya Ortega i Lourdes Prades Artigas sobre l'aprenentatge de les llengües i la lluita contra l'analfabetisme entre els voluntaris internacionals que van participar en la Guerra Civil.
La mostra "posa de manifest com una comunitat multilingüe tan heterogènia va ser capaç de viure, conviure i sobreviure en un període tan breu i intens".
TRANSFORMACIONS
La segona exposició retrata com l'empresa Seat "va desencadenar un conjunt de transformacions profundes que van superar àmpliament l'esfera automobilística i com va tenir un impacte determinant en l'economia, l'urbanisme, l'arquitectura, la cultura i la política del país".
La mostra, que han comissariat els periodistes Laia Soldevila i Jordi de Miguel, té com a eix principal l'anàlisi dels mecanismes de control sobre els treballadors i la lluita clandestina de les comissions obreres: "Les reivindicacions laborals a Seat van ser un element avantguardista en el moviment obrer per a la democràcia".