El castell de Monjuïc de Barcelona ampliarà l'horari d'obertura el 12 d'agost per observar l'eclipsi

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
BARCELONA 27 jul. (EUROPA PRESS) -
El castell de Montjuïc de Barcelona ampliarà l'horari d'obertura el 12 d'agost per observar l'eclipsi solar parcial, per la qual cosa s'hi podrà accedir de 19 a 21.30 hores per viure una "experiència única en un entorn emblemàtic".
Ho ha anunciat l'Ajuntament en un comunicat aquest dilluns, en el qual afirma que malgrat que des de Barcelona no es podrà observar la totalitat del fenomen, n'hi haurà prou "per apreciar la màgia del moviment celeste".
Durant aquell dia, l'entrada al castell inclourà unes ulleres homologades i imprescindibles per observar el sol amb seguretat, a més d'una breu explicació guiada del fenomen, i es podrà reservar el tiquet a través del seu web.