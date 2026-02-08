Es Castell dels Tres Dragons de Barcelona es transformarà en un museu amb auditori i biblioteca

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
BARCELONA 8 febr. (EUROPA PRESS) -
Es Castell dels Tres Dragons del parc de la Ciutadella de Barcelona es transformarà en un museu amb auditori i biblioteca, després que l'Ajuntament hagi adjudicat la redacció del projecte de l'interior de l'edifici a l'estudi JAAS, amb un projecte sota el nom 'L'Eix de la Ciència'.
Després de l'adjudicació de les obres, l'objectiu és que la redacció del projecte executiu pugui estar llesta a inicis de 2027, informa el consistori en un comunicat aquest diumenge.
El projecte dona protagonisme a la planta baixa de l'equipament, que s'ha de convertir en la porta d'entrada del Museu de Ciències Naturals, per la qual cosa s'ha projectat una gran sala expositiva de recepció, de divulgació científica i de restauració integrada amb una cafeteria.
En aquesta sala s'exposaran peces singulars del patrimoni natural català i barceloní, com el mamut de Sarrià reconstruït i minerals amb valor patrimonial.
'L'Eix de la Ciència' planteja un projecte "conservador" amb el patrimoni, preservant i posant en valor tots els elements originals com el paviment, els sostres, l'escala principal i els elements ornamentals que caracteritzen l'espai.
El quart tinent d'alcalde de l'Ajuntament, Jordi Valls, ha deestacat que amb aquesta transformació s'aconseguirà obrir l'edifici i convertir-ho "en la porta d'entrada de la Ciutadella del Coneixement, juntament amb la resta d'edificis patrimonials".
INTERIOR DE L'EDIFICI
En la primera planta es concep una sala d'actes que s'integra amb les galeries per unificar l'espai i el gran saló recupera els elements ornamentals més característics i, a més, l'espai serà polivalent i podrà incorporar graderies retràctils que s'adaptaran a l'espai.
D'altra banda, en la segona planta es projecta una biblioteca oberta a la ciutadania i espais d'exposició permanent pel Museu de Ciències Naturals.
En l'exterior, les obres de remodelació del Castell dels Tres Dragons ja estan en marxa per restaurar la façana i altres elements, i està previst que els treballs acabin en el primer trimestre de 2027.