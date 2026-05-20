Casserres (Barcelona) desplegarà la xarxa de fibra òptica municipal amb suport de la Diputació

BARCELONA 20 maig (EUROPA PRESS) -
La Diputació de Barcelona ha entregat a l'Ajuntament de Casserres l'estudi per desplegar una xarxa d'autoprestació de fibra òptica de titularitat municipal, segons ha explicat la corporació en un comunicat aquest dimecres.
El document ofereix les eines per dur a terme les obres d'implantació de la xarxa, incloent les canalitzacions i la resta d'obra civil que permeti la correcta instal·lació de la fibra òptica.
El projecte entregat al consistori està estructurat en 5 etapes per connectar equipaments municipals i el nucli dels municipis de Guixaró i Ametlla de Casserres.