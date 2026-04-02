La Casa Marquès a Cunit (Tarragona), "primera masia catalogada" BIC que es transforma en coliving

TARRAGONA 2 abr. (EUROPA PRESS) -
L'edificació del segle XVIII Casa Marquès, a Cunit (Tarragona), s'ha convertit en la "primera masia catalogada com a Bé d'Interès Cultural (BIC) adaptada" al model residencial de coliving.
El projecte està impulsat per la ginecòloga Marisa López-Teijón, especialitzada en medicina reproductiva més de tres dècades, i que ara trasllada la seva trajectòria a l'àmbit de l'habitatge: "Abans ajudava a que naixessin nens, ara intento ajudar a que tinguin on viure", explica en un comunicat.
EMBRYOBUILDINGS
Per això s'ha creat l'empresa Embryobuildings S.L., centrada a desenvolupar projectes immobiliaris "amb impacte, orientats a crear espais on les persones puguin viure, compartir i reinventar-se".
La seva intenció és transformar béns patrimonials en espais vius, "un dels principals reptes en la gestió del territori i l'habitatge contemporani", expliquen els seus impulsors.
RECUPERAR PATRIMONI I GENERAR OPORTUNITATS
La iniciativa de la Casa Marquès té el doble objectiu de recuperar patrimoni i generar "oportunitats de vida, contribuint a la dinamització del territori i a l'atracció de talent".
La rehabilitació d'aquesta masia de 1776 s'ha orientat com a espai de coliving internacional orientat a professionals, treballadors en remot i persones que busquen una comunitat.
Les habitacions privades tenen bany i les zones comunes estan pensades per a la convivència, amb àrees de treball, espais compartits i serveis adaptats al dia a dia dels residents (hi ha 153 m2 per resident).