Carrizosa (Cs) celebra la retirada de l'escó a Borràs: "Ja n'hi ha prou de polítics corruptes"

BARCELONA, 1 juny (EUROPA PRESS) -

El president de Cs a Catalunya, Carlos Carrizosa, ha celebrat aquest dijous a la tarda que la Mesa del Parlament hagi retirat l'escó a la presidenta suspesa de la Càmera, Laura Borràs: "Ja n'hi ha prou de polítics corruptes".

"Per fi Laura Borràs ha deixat de ser diputada d'aquest Parlament, ja era hora que la Taula obeís les ordres de la Junta Electoral Central (JEC)", ha dit en un vídeo que ha compartit la formació taronja a les xarxes socials.

La Mesa del Parlament ha retirat l'escó de Borràs en compliment de l'ordre de la Junta Electoral Central (JEC) per la seva condemna per prevaricació i falsedat documental, que no és ferma.

Carrizosa ha recalcat que "això és un Estat de dret, ningú està per sobre de les lleis i ells estaven obligats a complir".

El president de Cs ha criticat "les componendas entre el PSC i el separatisme" que, al seu parer, han demorat fins a passada la campanya electoral el compliment del requeriment de la JEC.