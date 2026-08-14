5 carrers del barri de Gràcia de Barcelona homenatgen a 'El senyor dels Anells' a les festes

BARCELONA 14 ago. (EUROPA PRESS) -
El barri de Gràcia de Barcelona inicia la seva festa major aquest divendres 14 d'agost amb la novetat de tenir 5 carrers (Fraternitat de Dalt, Fraternitat de Baix, Tordera, Progrés i Llibertat) que han dissenyat els seus adornaments de manera conjunta, inspirant-se en la trilogia d'El Senyor dels Anells'.
Laia Miller, membre de la comissió de festes del carrer Tordera, que estarà inspirada en el paisatge del fictici Rivendel, explica que, gràcies a aquesta iniciativa, ha conegut a gent d'altres carrers "que de normal no coneixeria", a més que ha servit per poder agafar inspiració de les tècniques de la resta.
"Hem decidit ser Rivendel per la seva importància en la història. És un espai de refugi, on comença el viatge" ha dit Miller, qui assegura que amb aquesta decoració volen que els seus visitants se sentin a gust.
Quant a l'elecció de la trilogia, Miller explica que 'El Senyor dels Anells' els oferia un "ventall de possibilitats que històries més tancades no permetien", a més que els carrers que han decidit treballar conjuntament formen part de l'única illa que està completament decorada, per la qual cosa ja feia anys que la idea estava en ment de les diferents comissions.
Tot i que Miller pensa que aquest any ha estat el moment perfecte per materialitzar la idea, també explica que "estan cansades, però amb moltes ganes que comencin les festes", ja que porten des de principis d'agost preparant els decoratius.