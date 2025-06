El carrer Taulat de Barcelona reprèn les obres per ser via de plataforma única

BARCELONA 15 juny (EUROPA PRESS) -

El carrer Taulat reprendrà la setmana vinent les obres per ser via de plataforma única, després d'aturar-se per raons tècniques i modificar-se el projecte, informa l'Ajuntament de Barcelona aquest diumenge en un comunicat.

Aquesta setmana començaran entre el carrer Llacuna i la rambla de Poblenou (8,5 mesos), i després es faran entre la Rambla i el carrer Bilbao (17,5).

Les obres actuaran a 5.840 m2 per millorar l'accessibilitat i prioritzar el vianant, a més de donar espai a bicicletes, i tenen una inversió de 5,95 milions d'euros.