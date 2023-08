El carrer Progrés, primer premi de les festes de Gràcia (Barcelona) amb decoració de 'Bichos'

BARCELONA, 17 ago. (EUROPA PRESS) -

El carrer Progrés s'ha alçat aquest dijous com a guanyador del primer premi dels carrers decorats de la Festa Major del barri de Gràcia de Barcelona d'aquest any amb la seva guarnició de la pel·lícula 'Bichos', informa la Fundació Festa Major de Gràcia en un tuit recollit per Europa Press.

Els guardons, que s'han lliurat a la plaça de la Vila, han reconegut amb el segon premi al carrer Mozart amb la seva decoració de la pel·lícula 'Alicia en el país de las maravillas', i el tercer lloc ha estat per a la plaça Rovira, que aquest any ha presentat una decoració amb papallones.

La presidenta del Parlament, Anna Erra, i la primera tinent d'alcalde de Barcelona i regidora del districte de Gràcia, Laia Bonet, han presidit l'entrega de premis.