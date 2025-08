El carrer Pere IV a Barcelona comença les obres per ser fonamentalment per als vianants

BARCELONA 2 ago. (EUROPA PRESS) -

El carrer Pere IV, al districte de Sant Martí, ha començat al juliol les obres entre Bac de Roda i Selva de Mar per ser un eix prioritàriament per als vianants i verd, informa aquest dissabte l'Ajuntament de Barcelona en un comunicat.

L'Institut Municipal d'Urbanisme (IMU) també ha començat en les últimes setmanes les obres del tram de Selva de Mar, entre el carrer Perú i Pere IV; del carrer Marroc, entre Selva de Mar i Fluvià; i la urbanització del carrer Zamora, entre Almogàvers i Sancho de Ávila.

El regidor de Sant Martí, David Escudé, ha dit que Pere IV és una de les artèries principals del districte i serà "un nou espai prioritari per als vianants", a més de millorar la connectivitat a la zona.

Aquest tram se suma als ja transformats al carrer els últims anys: primer es va reurbanitzar des de Roc Boronat fins a Bilbao; després, des de la rambla Delgado fins al carrer Pla i des de Selva de Mar fins a Pla.

L'objectiu és "contribuir a la dinamització dels barris per on conflueix la via i, alhora, revitalitzar el patrimoni industrial i la identitat històrica" del carrer Pere IV.