El carrer Pedrosa a Barcelona ja és de plataforma única juntament amb els centres educatius

BARCELONA 10 ago. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona ha acabat les obres de pacificació amb plataforma única als entorns escolars del carrer Pedrosa (entre Palamós i Chafarinas) al barri de la Trinitat Nova, informa aquest diumenge en un comunicat.
Les obres finançades pel Pla de Barris de la Trinitat Nova han costat 1.501.530 euros i han incrementat l'accessibilitat segura a les diferents seus de l'Institut Escola Trinitat Nova, amb més espai verd i més espais d'ombra.
També s'ha incrementat la seguretat per la circulació, en tractar-se d'una zona escolar, i l'Ajuntament preveu que les noves voreres siguin nous espais d'estada, especialment en els horaris d'entrada i sortida dels centres educatius.