El carrer Constitució a Barcelona es renova entre la rambla Badal i Riera Blanca

BARCELONA 14 set. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona començarà aquest dilluns les obres del carrer Constitució, entre la rambla Badal i Riera Blanca al districte de Sants-Montjuïc, i duraran del 15 al 29 de setembre.
Es tracta de la segona fase de renovació, després d'una primera en què es van renovar el paviment i les voreres, entre la rambla Badal i el carrer Sagunt en el seu encreuament amb el carrer Parcerisa, informa el consistori en un comunicat aquest diumenge.
Els treballs implicaran el tall de la circulació en aquest tram, para de renovar completament el paviment i ampliar la vorera.
Des de juny, aquest tram de Constitució ja era de sentit únic en adreça l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), la qual cosa es mantindrà després de les obres.
A més, es farà una nova regulació semafòrica de la rotonda de la rambla Badal per millorar el flux de vehicles.
L'obra forma part del Pla de Manteniment Integral, que enguany es duu a terme al barri de la Bordeta, amb una trentena d'actuacions i una inversió de més de dos milions d'euros en el marc del Pla Endreça.