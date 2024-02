El carrer Can Ros del barri barceloní del Congrés i els Indians es convertirà en plataforma única

BARCELONA, 18 febr. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona ha aprovat un projecte per convertir el carrer de Can Ros en una plataforma única i accessible per donar continuïtat a la plaça del Canòdrom.

Les obres del districte de Sant Andreu, que comptaran amb més d'1,1 milions d'euros, començaran el pròxim mes de juliol amb una durada aproximada de 6 mesos i eliminaran les dues voreres i la calçada per configurar una plataforma única que connecti amb la plaça del Canòdrom.

També se centraran en el sentit de circulació, que passarà a ser del carrer de Concepció Arenal a Pardo, per minimitzar l'ús viari i el pas per a vianants, segons informa aquest diumenge en un comunicat l'Ajuntament de Barcelona.

A més, l'actuació substituirá el mobiliari urbà i generarà espais d'estada "agradables", i a més es milloraran les condicions d'arbres i enllumenat.

La regidora del districte de Sant Andreu, Marta Villanueva, ha assegurat que aquesta remodelació suposa la creació de "noves zones de convivències per a tots els veïns i veïnes del barri".