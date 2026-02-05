El Carnaval de Barcelona 2026 arrencarà amb el tradicional Arribo a Sants-Montjuïc

BARCELONA 5 febr. (EUROPA PRESS) -
El Carnaval de Barcelona 2026 arrencarà el 12 de febrer al districte de Sants-Montjuïc amb el tradicional espectacle de l'Arribo protagonitzat per la Reina Belluga i que aquesta edició se celebrarà a la Casa del Mig.
La Reina renovarà el seu vestuari després de 14 anys i protagonitzarà aquesta "transformació simbòlica" en la qual serà una festa compartida entre el Carnaval de Barcelona i el Carnaval de Sants, informa l'Ajuntament en un comunicat aquest dijous.
Davant la façana de la Casa del Mig, l'escenari es convertirà en una "gran sala de miralls que evocarà un saló de sastreria, amb una gran escala escènica al centre", perquè sastres i modistes treballin en directe en la confecció del nou vestuari de la Reina Belluga.
L'espectacle comptarà amb la participació de 24 artistes en escena i un "ampli" desplegament de disciplines artístiques com el circ, cantants en directe i dos 'clowns'.
La jornada culminarà amb l'habitual Taronjada del Carnaval de Barcelona, una tradició que homenatja la taronjada del 1714 i simbolitza l'inici de la festa, "la disbauxa i la llibertat carnavalesca a la ciutat".