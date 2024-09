Carme Solé Vendrell crida als barcelonins a recuperar el seu "propi nen" en el pregó de la Mercè

Lamenta les guerres i "el patiment dels nens maltractats"



BARCELONA, 20 set. (EUROPA PRESS) -

La il·lustradora i escriptora Carme Solé Vendrell ha cridat als barcelonins a retrobar el seu "propi nen" en pronunciar el pregó de la festa major de Barcelona, la Mercè, que dóna inici a les festes, des del Saló de Cent de l'Ajuntament aquest divendres a la tarda.

"Que retrobem al nostre propi nen, perquè il·lumini la nostra vida i les nostres decisions", ha proclamat Solé, que ha dedicat el pregó als nens de la ciutat i ha destacat, textualment, que la mirada d'un nen ho pot expressar tot: curiositat, goig, tendresa, il·lusió i també, por, tristesa i dolor, solitud i absència d'amor.

Solé ha il·lustrat més de 900 títols, protagonitzat exposicions individuals i col·lectives en diferents països, i és autora de dissenys de cartells, cobertes i interiors de discos, escenografies i vestuari per a teatre, i objectes i marionetes per a diferents obres.

"MOMENTS MERAVELLOSOS"

La il·lustradora ha recordat la seva infància, i ha relatat textualment que es va educar en una família compromesa amb el barri d'Horta i amb una mare malalta de tuberculosi que va morir quan ella tenia 9 anys: "No obstant això, vaig viure una infància feliç, perquè la nostra era una família que s'estimava".

En referència al cartell de les festes, que mostra a un nen "plorant desconsolat, que només deixa de plorar quan veu a una 'geganta' per la finestra", Solé ha dit que de vegades hi ha coses que ens fan adonar-nos que la vida té moments meravellosos.

ELS NENS, "ABDUCIDOS PER LES PANTALLES"

"Quan penso en tots els nens que estan abduïts per les pantalles i de com se'ls priva de la llibertat d'escollir, de compartir, de jugar, d'imaginar", ha lamentat Solé, que ha criticat, textualment, que es tracta d'una gran falta de respecte i maltractament emocional.

Durant el pregó, Solé i tres adolescents han pintat la paraula 'Mercè'24' i un dibuix de color blau, groc i vermell, "tres colors amb els quals es poden fer tots els altres", en un llenç en blanc per mostrar la immensa varietat, en les seves paraules, que hi ha entre tots els éssers humans.

Solé ha responsabilitzat als adults "de les imatges que reben" els nens i ha advocat per educar-los en la bona lectura que, segons ella, els farà lliures.

També ha citat alguns dels llibres que ha il·lustrat, com 'La croada dels nens' de Bertolt Brecht, un poema que il·lustra l'horror de la guerra i com la viuen els nens, ha dit, i 'Els nens del mar' de Jaume Escala, "dos llibres que haurien d'estar en tots els instituts, per parlar de les guerres i de temes molt delicats de forma natural".

"LA MIRADA D'UN NEN"

"La mirada de nen és el més maco que hi ha en nosaltres i sovint ens neguem a veure", ha subratllat la il·lustradora, que ha recordat que la realitat diària de molts nens a tot el món està marcada per la gana, la guerra, el maltractament i l'esclavitud.

"Si un nen et mira, com pots fer-li mal? Us ha mirat mai una criatura acabada de néixer? La seva mirada és tan profunda que commou", i ha dit no entendre les guerres, la mort de tants nens i el patiment dels menors maltractats.

Solé també ha afirmat que l'únic llenguatge universal és el plor d'un nen, encara que ha instat a treballar perquè això canviï i que l'únic llenguatge universal sigui el somriure dels més petits: "Fem que el seu plor es converteixi en un somriure!", ha conclòs.