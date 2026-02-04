Carme Elias, Medalla d'Or de Barcelona: "Els meus pares van acceptar el teatre en no afectar a la feina"

Collboni afirma que és un acte de "reconeixement, amor i estima a una de les grans actrius del país"
BARCELONA, 4 febr. (EUROPA PRESS) -
L'actriu Carme Elias ha estat distingida aquest dimecres amb la Medalla d'Or al Mèrit Cultural de Barcelona, en una cerimònia íntima presidida per l'alcalde Jaume Collboni, en la qual ha relatat: "Els meus pares van acceptar el teatre en no afectar a la feina que tenia en un banc".
"Quan vaig saber que em donaven la medalla, em vaig alegrar i vaig mirar enrere per veure aquella nena que li agradava llegir en veu alta a l'escola i a aquella adolescent que va començar a fer teatre al seu barri", ha reflexionat Elias, en un acte íntim celebrat al Saló Ciutat de l'Ajuntament en el qual també han intervingut el seu germà, Joan Elias, i les actrius Silvia Marsó i Carme Sansa.
També s'hi ha referit, visiblement emocionada, a l'Alzheimer, malaltia que va anunciar que pateix en 2022, i ha afirmat que és "feliç" malgrat la situació que viu i que no pensa en el que vindrà després.
Ha afegit que es refereix a l'afecció com 'Al' i que la seva estimulació a la vida li ha durat fins a l'arribada de la malaltia, que des de llavors li ha condicionat tota la seva vida.
El ple de Barcelona va aprovar el passat 21 de novembre atorgar-li el reconeixement per la seva "llarga trajectòria professional al món del teatre i el cinema i els valors que defineixen Barcelona com a ciutat oberta, culta, sensible i compromesa amb les persones".
COLLBONI
Collboni ha afirmat que l'acte ha volgut ser de "reconeixement, amor i estima a una de les grans actrius del país" i un homenatge a la seva carrera en majúscules i per la vinculació profunda i constant amb la ciutat i la cultura catalana, en les seves paraules.
"Barcelona és una ciutat rendida als teus peus, a la teva capacitat d'inspirar-nos i de transformar-nos des de la interpretació, des de l'art de donar vida a les paraules", ha expressat.
Ha remarcat que en els últims anys l'actriu s'ha mostrat "molt més enllà de la professió, profundament humana i indestructiblemente valenta que mira de cara a l'A el (Alzheimer)".
En aquest sentit, ha subratllat que el seu exemple serveix per a moltes persones que conviuen amb aquesta malaltia i que ha demostrat que es pot "explicar i compartir per ajudar que hi hagi mobilització de recursos" per continuar la seva investigació.
JOAN ELIAS, MARSÓ I SANSA
Elias s'ha mostrat molt orgullós per la distinció a la seva germana, a qui ha definit com una "barcelonina del cap als peus" i que va sorprendre als seus pares quan els va dir que volia estudiar teatre, ja que no hi havia cap antecedent en la seva família que s'hagués dedicat a les arts i la cultura.
Finalment, Marsó i Sansa han intervingut juntes i han recordat que van forjar la seva amistat amb Elías al rodatge de la sèrie 'Dones d'aigua', el 1997, i que des de llavors han fet "pinya" i sempre que poden es veuen les 3 juntes.