Carme Elias, Daniel Martínez i Marcos Morau, Medalla d'Or al Mèrit Cultural de Barcelona 2025

BARCELONA 21 nov. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona ha aprovat en la sessió plenària d'aquest divendres lliurar la Medalla d'Or al Mèrit Cultural 2025 a l'actriu Carme Elias; al fundador del grup Focus, Daniel Martínez; i al coreògraf Marcos Morau.
El guardó reconeix la participació d'aquestes persones en la vida cultural de la ciutat i la seva contribució a la projecció internacional del món de la cultura.
Així, Carme Elias rebrà el reconeixement pel "reforç del vincle indestructible entre la seva trajectòria professional i els valors que defineixen Barcelona com a ciutat oberta, culta, sensible i compromesa amb les persones".
Per la seva banda, Daniel Martínez de Obregón "per una vida dedicada a l'art, a la cultura i a la ciutat", alhora que el consistori ha considerat que la seva trajectòria representa els valors que la distinció vol honorar.
Finalment, Marcos Mora Ureña, conegut com Marcos Morau, serà distingit per la seva "contribució a la projecció internacional de la cultura escènica contemporània, situant la dansa i la creació escènica catalana i espanyola en el mapa cultural global".