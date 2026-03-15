Carles Rebassa guanya el Premi Sant Jordi amb la novel·la 'Prometeu de mil maneres'

BARCELONA 15 març (EUROPA PRESS) -
El poeta mallorquí Carles Rebassa ha guanyat el 66 Premi Sant Jordi de novel·la amb 'Prometeu de mil maneres', una obra sobre les relacions humanes protagonitzada per un cambrer d'una cafeteria del centre de Palma, que s'ha otorgat en la Nit de les Lletres Catalanes organitzada per Òmnium i l' Institut d'Estudis Catalans.
El jurat del Premi Sant Jordi de novel·la, dotat amb 75.000 euros des d'aquesta edició convertint-se en el millor dotat de les lletres catalanes, ha destacat de l'obra el seu llenguatge viu que explica "una teranyina de relacions marcades pel poder i el desig, complexes i enverinades".
En 'Prometeu de mil maneres', que publicarà aquest mes de març l'editorial Univers, el cambrer Prometeu Dolors veu canviada la seva vida quan coneix al jove Carles, i des d'aquest moment es converteix en una lluita per protegir la pròpia identitat dels amics, els amants, el treball, la ciutat i la mort.
Rebassa, que ja va aconseguir el Premi Carles Riba de poesia en 2019, ha destacat el tarannà social de la novel·la, amb la lluita de classes i la "convivència entre amos i criats", l'amor com a capaç de construir espais i destruir-los i la ciutat de Palma, que en la seva voluntat de complaure es crema a si mateixa.
Carles Rebassa ha publicat els llibres de poesia 'Requiescat in pastura', 'Els joves i els vídues', 'Pluja de foc', 'Sons bruts' i 'El Caire Formentera', la novel·la 'Eren ells' i el llibre biogràfic 'Mite i pols de Blai Bonet'.